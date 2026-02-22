PORTRAIT TONI MORRISON La Salvetat-sur-Agout

PORTRAIT TONI MORRISON

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Dans le cadre des journées de la Femme ,portrait de Toni Morrison, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1993, micro conférence par Claudine Raynaud, professeure émérite de l’université de Montpellier.

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

English :

As part of the Journées de la Femme, a portrait of Toni Morrison, the first woman to win the Nobel Prize for Literature in 1993, featuring a microlecture by Claudine Raynaud, professor emeritus at the University of Montpellier.

