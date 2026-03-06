Portraits, 10 ans après Laetitia Carton et Edmond Baudoin Théâtre jean Lurçat Aubusson
Portraits, 10 ans après Laetitia Carton et Edmond Baudoin Théâtre jean Lurçat Aubusson samedi 25 avril 2026.
Portraits, 10 ans après Laetitia Carton et Edmond Baudoin
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-04-25
Vernissage le vendredi 24 avril, à 18h30
La Scène nationale d’Aubusson propose de découvrir les nouveaux portraits des habitants
de Faux-la-Montagne par l’illustrateur Edmond Baudoin et interviewés par Laetitia Carton,
le temps d’une exposition qui se tiendra du 25 avril au 8 juin 2026. .
Théâtre jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portraits, 10 ans après Laetitia Carton et Edmond Baudoin
L’événement Portraits, 10 ans après Laetitia Carton et Edmond Baudoin Aubusson a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Aubusson-Felletin