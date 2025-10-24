PORTRAITS CRACHES – AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Beauvais

PORTRAITS CRACHES Début : 2026-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

ASCA BEAUVAIS PRÉSENTE : PORTRAITS CRACHESGroove, flow et tranches de vie par LOÏC ANTOINE et MARC NAMMOURLes deux magnifiques diseurs/chanteurs, qui ont associé leurs mots et flows sur Fiers et Tremblants, qui a joué partout en France, reviennent cet automne avec une nouvelle création : Portraits crachés. Portrait crachés, c’est un concert à la frontière entre rap, chansons pas chantées et théâtre. Ils sont cinq au plateau. Deux porteurs de paroles et trois musiciens. Marc Nammour et Loïc Lantoine ont écrit les textes et donnent voix à ces onze héros et héroïnes ordinaires. En prose ou en rime ils mélangent les langues et les scansions pour s’adonner pleinement à ce jeu du je. Tantôt narrateur tantôt personnage, ils délivrent tout au long du spectacle un long poème sur l’étrangeté du monde et l’impossible résignation.Les musiciens de La Canaille, Thibaut Brandalise, Jérôme Boivin et Valentin Durup interprètent la bande son de ces petits bouts de vie. Une batterie, une basse, une guitare et des machines à tous les postes, ici la musique puise ses influences dans les sonorités hip-hop, électronique, rock ou jazz. Elle est actuelle, amplifiée, organique et hybride.Elle sait se faire puissante ou discrète et minimaliste pour jouer au plus près les caractères et sentiments des incarnations de ces portraits.Réservations PMR : v.vermeiren@asca-asso.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM ROSTROPOVITCH ESPACE CULTUREL MITTERAND 60000 Beauvais 60