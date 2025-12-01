Portraits crachés Rue de l’Estérel Le Mans
Portraits crachés Rue de l’Estérel Le Mans vendredi 12 décembre 2025.
Portraits crachés
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Loïc Lantoine, Marc Nammour
Entre rap et théâtre, c’est-à-dire entre de vrais moments de narration sur des plages harmoniques et de vrais moments de concert sur des rythmes percussifs, Marc Nammour et Loïc Lantoine, ces deux quarantenaires rugissants, incarneront une foule de personnages au mitan de leur vie. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
