Portraits crachés Rue de l’Estérel Le Mans

Portraits crachés

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Loïc Lantoine, Marc Nammour

Entre rap et théâtre, c’est-à-dire entre de vrais moments de narration sur des plages harmoniques et de vrais moments de concert sur des rythmes percussifs, Marc Nammour et Loïc Lantoine, ces deux quarantenaires rugissants, incarneront une foule de personnages au mitan de leur vie. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

