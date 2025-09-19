Portraits d’âme : exposition d’un artiste poitevin dans son atelier 181 Grand-Rue Poitiers

Portraits d’âme : exposition d’un artiste poitevin dans son atelier 181 Grand-Rue Poitiers vendredi 19 septembre 2025.

Portraits d’âme : exposition d’un artiste poitevin dans son atelier 19 – 21 septembre 181 Grand-Rue Vienne

Gratuit. Limité à 3 personnes. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Atelier d’artiste – Portraits d’histoire et créations poitevines

Visite libre au cœur de l’atelier, Grand-Rue, à deux pas de Notre-Dame

Plongez dans l’univers d’un artiste poitevin et découvrez une sélection de dessins et de peintures mettant à l’honneur des figures emblématiques telles qu’Aliénor d’Aquitaine, Jeanne d’Arc, François Rabelais, Camille Claudel…

✏️ Réalisées au crayon, fusain, sanguine, pastel, gouache, ou à l’huile sur toile et panneau bois, ces œuvres traduisent un art instinctif, où la main précède la pensée, sans recours à l’ingénierie, dans un geste libre et vivant.

️ Une centaine d’œuvres sont actuellement exposées, et de nouvelles variations seront dévoilées pour l’occasion.

Une expérience intime et authentique, au plus près de la création contemporaine enracinée dans le patrimoine du Poitou.

181 Grand-Rue 181 Grand-Rue, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0608504058 Exposition/portes ouvertes/performance Ligne Bus place du marché – Parking Carnot

Atelier d’artiste – Portraits d’histoire et créations poitevines

© Frédéric Branka