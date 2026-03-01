Portraits d’animaux en musique Médiathèque Bacqueville-en-Caux
Portraits d’animaux en musique Médiathèque Bacqueville-en-Caux mercredi 18 mars 2026.
Médiathèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Un instant musical proposé par les élèves de violon du conservatoire Camille Saint-Saëns dans le cadre du Printemps des poètes !
Au programme Comptines, chansons, musique et lecture de fables
durée 45 minutes tout public .
Médiathèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71
