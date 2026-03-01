Portraits d’animaux en musique Médiathèque Bacqueville-en-Caux

Portraits d’animaux en musique

Médiathèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Un instant musical proposé par les élèves de violon du conservatoire Camille Saint-Saëns dans le cadre du Printemps des poètes !

Au programme Comptines, chansons, musique et lecture de fables

durée 45 minutes tout public .

English : Portraits d’animaux en musique

