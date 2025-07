Portraits de famille Centre social l’escale Valbonne

Portraits de famille Centre social l’escale Valbonne mardi 15 juillet 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T09:00:00 – 2025-07-15T13:30:00

Fin : 2025-07-25T09:00:00 – 2025-07-25T13:30:00

• Sensibiliser les enfants à la pratique du portrait photographique.

• Favoriser les liens intergénérationnels et familiaux par la création d’images partagées.

• Développer l’estime de soi et le regard porté sur l’autre.

• Créer une exposition collective valorisant les familles et les habitants du quartier.

Déroulement:

Centre social l’escale Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

©frederic pasquini