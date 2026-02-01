Portraits de familles Expositions Roubaix

Portraits de familles Expositions

Comment les photographies de famille deviennent-elle des outils de transmission collective ? Raconter les familles, les foyers comme un espace intimiste, clos, nécessite de s’intéresser aux enjeux contemporains qui heurtent la vie de toutes et tous enjeux économiques, de territoires, spatiaux, temporels, symboliques, culturels… le projet ** Portraits de familles ** pose un regard photographique sur celles et ceux qui composent nos territoires, mélange entre ruralité, urbanités et leurs interstices.

English :

How do family photographs become tools of collective transmission? Telling the story of families and households as an intimate, enclosed space requires us to take an interest in the contemporary issues that affect everyone?s lives: economic, territorial, spatial, temporal, symbolic, cultural? the ** Family Portraits ** project takes a photographic look at the people who make up our territories, a mix of rurality, urbanity and their interstices.

