Portraits de femmes artisanes au musée industriel vivant EXPOTEC 103

217 Allée de la Folletière Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Les 11 et 12 avril le centre d’histoire sociale Expotec 103 aura le plaisir d’accueillir Caroline BAZIN photographe. Caroline présentera son reportage photographique sur les femmes artisanes entre leurs mains . Caroline sera accompagnée des artisanes photographiées pour des démonstrations et expositions. Durant ces deux jours, nous recevrons un grand nombre d’artisans régionaux. Nous fêterons également la fête des imprimeurs au sein de notre atelier. Les premiers pains et brioches de l’année sortiront du four banal de la Pannevert pour le bonheur des papilles de chaque visiteurs. L’ensemble du musée industriel sera en mouvements avec les machines à vapeur, les machines à outils, la forge ou bien la salle des miniatures. .

217 Allée de la Folletière Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 63 97 25 sylvain.engelhard@wanadoo.fr

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English : Portraits de femmes artisanes au musée industriel vivant EXPOTEC 103

L’événement Portraits de femmes artisanes au musée industriel vivant EXPOTEC 103 Préaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité