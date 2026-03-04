Portraits de femmes, FRAC Réunion, Saint-Leu

Portraits de femmes Samedi 23 mai, 19h00 FRAC Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Guidés par l’artiste Emma Di Orio, les élèves bénéficient de 20 heures d’ateliers de pratique artistique leur permettant d’explorer la représentation du portrait féminin à travers différentes approches plastiques : observation, interprétation, narration visuelle et expérimentation de techniques variées.

Ce travail s’inscrit en dialogue avec les œuvres de la collection du Frac Réunion, permettant aux élèves de découvrir des artistes contemporains et d’interroger les enjeux esthétiques, sociaux et symboliques liés à la représentation des femmes.

Le projet comprend également une visite du site du Frac Réunion, offrant aux élèves l’occasion de :

découvrir le lieu et son fonctionnement,

rencontrer les équipes,

Le projet donnera lieu à une restitution des travaux réalisés par les élèves le samedi 23 mai 2026 au FRAC Réunion, valorisant leur engagement et leur parcours de création dans le cadre du dispositif La Classe, l’Œuvre !.

FRAC Réunion 6 allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 0262218029 https://www.fracreunion.fr Créé en 1986, le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Réunion s’inscrit dans le réseau national des Frac, initié par le ministère de la Culture afin de constituer des collections publiques d’art contemporain et de les diffuser sur l’ensemble du territoire.

Implanté à Piton Saint-Leu, à proximité du site de Stella Matutina, le Frac Réunion développe un projet artistique attentif aux spécificités de son territoire : une île au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’océan Indien. Sa programmation valorise les circulations culturelles, les enjeux postcoloniaux, les questions d’identité, de paysage et de mémoire, tout en s’inscrivant dans les problématiques contemporaines internationales.

Une collection vivante

Le Frac Réunion constitue, conserve et enrichit une collection d’art contemporain représentative de la création des années 1980 à aujourd’hui. Cette collection, composée d’œuvres de médiums variés (peinture, photographie, vidéo, installation, sculpture, dessin…), est pensée comme un outil de diffusion, de recherche et de transmission.

Un lieu de diffusion et de médiation

Le Frac propose :

des expositions temporaires au sein de son site à Piton Saint-Leu,

des projets hors les murs sur l’ensemble du territoire réunionnais et au-delà,

des résidences d’artistes,

des actions de médiation culturelle à destination des scolaires, des étudiants, des publics spécifiques et du grand public,

des ateliers, rencontres, conférences et événements associés à sa programmation.

À travers ces activités, le Frac Réunion affirme sa mission de service public : rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre, soutenir la création et encourager la rencontre entre les œuvres, les artistes et les publics. Conditions d’accès

Le Frac Réunion est situé à Piton Saint-Leu, à proximité du site de Stella Matutina, dans un environnement facilement accessible.

Accès en voiture

Accès direct depuis la route des Tamarins.

Parking gratuit à proximité (parking nord Stella Matutina).

Stationnement adapté aux groupes (bus scolaires sur réservation).

Accès en transports en commun

Réseau de bus desservant le secteur de Stella Matutina / Piton Saint-Leu.

Accessibilité

Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Espaces d’exposition de plain-pied ou accessibles par aménagement adapté.

La classe, l’œuvre !

© droits réservés