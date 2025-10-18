Portraits en musique Bourges

Portraits en musique Bourges samedi 18 octobre 2025.

Portraits en musique

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Concert Le souffle et les mots.

Le souffle d’un quintette à vent se mêle à l’univers littéraire de Jacques Rivière pour un concert aussi délicat qu’évocateur.

À travers une sélection d’œuvres choisies avec soin, les musiciens dessinent en musique une galerie de portraits sensibles personnages réels ou imaginés, souvenirs enfouis, instants suspendus.

Un rendez-vous à savourer comme on feuillette un carnet de croquis, entre confidence, éclat et mystère. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert? Breath and words.

German :

Konzert ? Der Atem und die Worte.

Italiano :

Un concerto? Respiro e parole.

Espanol :

¿Un concierto? Aliento y palabras.

