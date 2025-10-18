Portraits en musique Bourges
Portraits en musique Bourges samedi 18 octobre 2025.
Portraits en musique
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Concert Le souffle et les mots.
Le souffle d’un quintette à vent se mêle à l’univers littéraire de Jacques Rivière pour un concert aussi délicat qu’évocateur.
À travers une sélection d’œuvres choisies avec soin, les musiciens dessinent en musique une galerie de portraits sensibles personnages réels ou imaginés, souvenirs enfouis, instants suspendus.
Un rendez-vous à savourer comme on feuillette un carnet de croquis, entre confidence, éclat et mystère. .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
Concert? Breath and words.
German :
Konzert ? Der Atem und die Worte.
Italiano :
Un concerto? Respiro e parole.
Espanol :
¿Un concierto? Aliento y palabras.
L’événement Portraits en musique Bourges a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BOURGES