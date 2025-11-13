Portraits entrecroisés au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Portraits entrecroisés au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

Jeudi 13 novembre 2025 à 12h15

Portraits entrecroisés Hors-d’œuvre

Un jeudi par mois, profitez de votre pause déjeuner pour découvrir en vingt minutes une œuvre, un artiste ou une thématique avec un médiateur du musée. Puis, rendez-vous à l’auditorium pour un déjeuner partagé !

Camille Claudel et ses camarades d’atelier ont posé les unes pour les autres. Découvrez leurs portraits, qui figurent parmi les premières œuvres ambitieuses de ces apprenties artistes et qui témoignent de leur complicité.

Durée 1h Apportez votre repas froid, le café est offert.

Camille Claudel, Buste de Jessie Lipscomb, terre cuite, vers 1883-1887 © Karen Bengall 4.5 .

+33 3 25 24 76 34 reservation@museecamilleclaudel.fr

