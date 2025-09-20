Portraits filmés d’artistes Frac Bretagne Rennes

Portraits filmés d’artistes Frac Bretagne Rennes 20 et 21 septembre Ille-et-Vilaine

Samedi et dimanche de 14h à 19h en boucle

Lieu : Auditorium

Gratuit, sans réservation

Journées européennes du patrimoine 2025

Portraits filmés des jeunes artistes ayant participé aux Chantiers Résidence, un programme pour les artistes émergent.es vivants sur le territoire breton, mené par le centre d’art contemporain Passerelle à Brest et Documents d’artistes Bretagne. Avec les artistes Clémence Estève, Laure Mathieu, Alisson Schmitt, Maxence Chevreau, Fanny Gicquel, Elen Hallegouet, Reda Boussella, Johanna Cartier, Caroline Thiery, Céline Le Guillou, Emma Seferian, Germain Marguillard.

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine