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AGENDA · Montillot

Portraits Montillot Montillot

samedi 19 septembre 2026 · Montillot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Montillot
Adresse
31 Rue des Métiers
Ville
89660 Montillot
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Montillot

Portraits

Montillot 31 Rue des Métiers Montillot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition « Portraits », les tailleurs d’images de Gilles Catelin   .

Montillot 31 Rue des Métiers Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 57 65 68 

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English : Portraits

L’événement Portraits Montillot a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay