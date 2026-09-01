Portraits Montillot Montillot

Informations pratiques

Montillot

Portraits

Montillot 31 Rue des Métiers Montillot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition « Portraits », les tailleurs d’images de Gilles Catelin .

Montillot 31 Rue des Métiers Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 57 65 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portraits

L’événement Portraits Montillot a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay