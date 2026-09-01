AGENDA · Montillot
Portraits Montillot Montillot
samedi 19 septembre 2026 · Montillot
Informations pratiques
Montillot
Portraits
Montillot 31 Rue des Métiers Montillot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition « Portraits », les tailleurs d’images de Gilles Catelin .
Montillot 31 Rue des Métiers Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 57 65 68
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English : Portraits
L’événement Portraits Montillot a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay