Portraits slaves de Budapest à Saint-Pétersbourg Salle Henri Girard La Garde-Adhémar

Salle Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

RSA, demandeurs d’emploi, étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Page Blanche Quartet propose à l’occasion de ce concert une toute nouvelle création la célèbre Suite de danses de Béla Bartók de 1923. Six pièces joyeuses et envoûtantes à découvrir dans un arrangement inédit ! Dans le cadre du festival Page Blanche.

Salle Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35

English :

For this concert, Page Blanche Quartet presents a brand-new work: Béla Bartók?s famous Suite de danses from 1923. Six joyful and enchanting pieces to discover in a brand-new arrangement! As part of the Page Blanche festival.

German :

Page Blanche Quartet präsentiert anlässlich dieses Konzerts eine brandneue Uraufführung: Béla Bartóks berühmte Tanzsuite aus dem Jahr 1923. Sechs fröhliche und bezaubernde Stücke, die es in einer völlig neuen Bearbeitung zu entdecken gilt! Im Rahmen des Festivals Page Blanche.

Italiano :

Per questo concerto, il Quartetto Page Blanche presenta un’opera inedita: la famosa Suite di Danze di Béla Bartók del 1923. Sei pezzi gioiosi e affascinanti in un arrangiamento nuovo di zecca! Nell’ambito del festival Page Blanche.

Espanol :

Para este concierto, Page Blanche Quartet presenta una obra inédita: la famosa Suite de Danzas de Béla Bartók de 1923. Seis piezas alegres y cautivadoras en un arreglo inédito En el marco del festival Page Blanche.

