Portraits, trait pour trait – Musée Quai Zola Rennes, 7 juin 2025, Rennes.

Portraits, trait pour trait Musée Quai Zola Rennes 7 et 8 juin

Dans les salles de la collection permanente, les artistes dévoilent la personnalité de leurs modèles : venez rencontrer Lisa, Isaure, Agnès… En attendant l’ouverture de l’exposition consacrée à Clai…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-07T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-08T15:30:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/portraits-trait-pour-trait

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine