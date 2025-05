Pose de la 1ère pierre et fête du Trois – Le Trois Château-Chinon (Ville), 6 juin 2025 17:00, Château-Chinon (Ville).

Début : 2025-06-06 17:00:00

fin : 2025-06-06 21:00:00

2025-06-06

Lancement des travaux et inauguration du passage René Blanchot

Chorale l’eau vive

Boeuf trad avec les filles et gars d’Arleu et les élèves des ensembles trad Luzy et Glux

Fun’fare

Les Taichons

Trio JC Prigent

Apéro dinatoire (apportez quelque chose à grignoter et à boire si vous le pouvez) .

Le Trois 3 rue de Nevers

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 93 10 41 noe.martin@ccmorvan.fr

