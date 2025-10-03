Pose de la première pierre de la future Médiathèque au Haut-du-Lièvre Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy

Pose de la première pierre de la future Médiathèque au Haut-du-Lièvre Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Haut-du-Lièvre Meurthe-et-Moselle

La cérémonie aura lieu en plein air, à l’emplacement exact de la nouvelle médiathèque, avec possibilité de repli à la MJC voisine en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

La Ville de Nancy va doter le réseau des Bibliothèques de Nancy d’une nouvelle médiathèque dans le quartier du Haut-du-Lièvre, en remplacement de l’existante située dans l’ancienne halte-garderie des Tamaris, avec une ouverture prévue au printemps 2027. Ce projet s’inscrit dans la deuxième phase du vaste Plan de Rénovation Urbaine entamé en 2014 sur le Plateau de Haye, classé Quartier Prioritaire de la Ville, et partagé entre les communes de Nancy, Laxou et Maxéville.

16h, MJC : atelier Lego avec les enfants du périscolaire

– 17h : pose de la 1ère pierre par Mathieu Klein, Maire de Nancy, en présence de Raphaël Gabrion, architecte, des élus et des partenaires au Plateau de Haye, à l’angle de l’avenue Raymond Pinchard et de la rue du maréchal Koenig

Suivi par une lecture musicale par la compagnie Les Fruits du Hasard, à partir d’une nouvelle imaginée par les habitants durant l’atelier d’écriture de l’été 2025. Ce spectacle invitera au rêve et à l’évasion pour mieux imaginer les multiples possibles de la Médiathèque Haut-du-Lièvre.

À l’issue du spectacle, un goûter préparé grâce au CCAS et aux « Femmes-Relais » du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, partenaires de longue date des Bibliothèques de Nancy, permettra de réunir tous les participants.

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Raymond Pinchard, Nancy Nancy 54100 Plateau de Haye Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 98 34 24 https://www.nancy.fr/culture/bibliotheques-mediatheques-de-nancy/mediatheque-haut-du-lievre Ligne T2, arrêt >Tilleul argenté

