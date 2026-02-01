Pose tes émotions Chez Georgette Chez Georgette Vesoul
Chez Georgette 4 Passage Jules Didier Vesoul Haute-Saône
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-04
2026-02-03
Pose tes émotions Chez Georgette. Évènement bien-être et santé mentale. Une pause pour te confier, souffler et te sentir accompagné avec douceur. Objectif proposer aux habitants un espace d’écoute et de sensibilisation autour des émotions et du mieux-être. .
Chez Georgette 4 Passage Jules Didier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 92 92 15
