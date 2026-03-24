Pose ton 16 atelier d’écriture rap animé par Le 4 Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Pose ton 16 atelier d'écriture rap animé par Le 4 6 rue Georges Rouault Châtellerault 2026-05-27

Pose ton 16 atelier d’écriture rap animé par Le 4 Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 27 mai 2026.

Pose ton 16 atelier d’écriture rap animé par Le 4

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

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Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75  mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Pose ton 16 atelier d’écriture rap animé par Le 4

L’événement Pose ton 16 atelier d’écriture rap animé par Le 4 Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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