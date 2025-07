Poser, dessiner devant des œuvres de Dubuffet Place Lafayette Brioude

Poser, dessiner devant des œuvres de Dubuffet Place Lafayette Brioude jeudi 7 août 2025.

Poser, dessiner devant des œuvres de Dubuffet

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-21 20:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-21 2025-09-04 2025-09-18 2025-10-02 2025-10-16

L’exposition intitulée Jean Dubuffet, le défi au quotidien aborde le rapport de l’artiste à son éducation artistique ainsi qu’à sa démarche de représenter le corps humain.

.

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

English :

The exhibition Jean Dubuffet, le défi au quotidien explores the artist?s relationship with his artistic education and his approach to representing the human body.

German :

Die Ausstellung mit dem Titel Jean Dubuffet, le défi au quotidien befasst sich mit der Beziehung des Künstlers zu seiner künstlerischen Ausbildung sowie mit seinem Ansatz, den menschlichen Körper darzustellen.

Italiano :

La mostra, intitolata Jean Dubuffet, le défi au quotidien, analizza il rapporto dell’artista con la sua formazione artistica e il suo approccio alla rappresentazione del corpo umano.

Espanol :

La exposición, titulada Jean Dubuffet, le défi au quotidien, examina la relación del artista con su formación artística y su enfoque de la representación del cuerpo humano.

L’événement Poser, dessiner devant des œuvres de Dubuffet Brioude a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne