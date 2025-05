Poseur panneaux photovoltaiques – Grands déplacements – Agence RENNES OUEST Rennes, 23 mai 2025, Rennes.

Venez rencontrer le société BME basée à Bréal sous Montfort. Ils sont spécialisés dans la pose de panneaux photovoltaïques sur le territoire national et parfois limitrophe.Vous pourrez être accompagné en interne pour apprendre le métier qui nécessite des compétences de bases en électricité, et du travail en hauteur notamment l’utilisation de nacelles. Les déplacements sont le plus souvent à la semaine et vous êtes pris en charge intégralement.

13h30 – 14h Présentation de l’entreprise et du posteA partir de 14h échanges avec l’employeur

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine