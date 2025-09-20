Posidonia – Espace mer et littoral Posidonia Espace Mer et Littoral Antibes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plongez réellement ou virtuellement dans cet espace dédié à la préservation du milieu marin.

Au programme des espaces ludiques et interactifs, des aquariums, une exposition sur la découverte du passé militaire, une vue panoramique exceptionnelle de la baie du Golfe Juan, une exposition temporaire « Les eaux du Cap d’Antibes : une richesse sous-marine insoupçonnée » par Fabien Martinazzo et un espace détente de restauration.

Posidonia Espace Mer et Littoral Rpe du Graillon, 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 93 61 45 32 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/un-patrimoine-vivant/posidonia-espace-mer-et-littoral https://www.facebook.com/mairieantibesjuanlespins;https://x.com/antibes_jlp Située sur un promontoire rocheux, à l’extrémité sud du Cap d’Antibes, la Batterie du Graillon recèle un site naturel méditerranéen remarquable de 2.2 hectares constitué d’une pinède débouchant sur des falaises rocheuses s’enfonçant dans une eau cristalline.

Cet espace, au long et riche passé militaire, propriété du Conservatoire du Littoral, est géré par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Situé à 5 km du centre ville d’Antibes, niché au cœur du cap d’Antibes, à côté de l’Hôtel du Cap Eden-Roc. A 10 kms de Cannes. A 20 kms de Nice.

Venir en bus :

Envibus, ligne 2 « Pôle d’échange Antibes ► POSIDONIA ».

Descendre à l’arrêt « POSIDONIA »

Envibus, ligne 15 « Port Gallice ► Port Gallice »

Descendre à l’arrêt « POSIDONIA »

Venir en véhicules motorisés :

Coordonnés GPS : 43°32’57.38’’N ; 7° 07’09.50’’E

Stationnement sur parking public du Graillon dans le virage.

Site accessible au PMR, une place de parking sur site (interphone à l’entrée).

Venir en vélos :

Parking prévu sur site

Venir à pied :

Depuis Antibes, prendre le boulevard du cap et continuer tout droit. Tourner à gauche juste après l’Hôtel du Cap.

Depuis Juan-les-Pins, prendre le Cap par le bord de mer. Après le virage du graillon tourner à droite juste avant d’arriver à l’Hôtel du Cap.

Direction de la communication de la ville d’Antibes Juan-les-pins.