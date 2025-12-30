POSITIV WINTER 2026 – PASS 1 JOUR – POSITIV WINTER 2026 ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

POSITIV WINTER 2026 – PASS 1 JOUR – POSITIV WINTER 2026 Début : 2026-03-07 à 18:00. Tarif : – euros.

Edéis Aix Arena et POSITIV Prod présentent : POSITIV WINTER 2026 – PASS 1 JOURPOSITIV WINTER 2026 débarque à l’Arena du Pays d’Aix !6 & 7 mars 20262 jours 100% indoor avec une scénographie givrée et une ambiance glaciale & électrique !LINE-UPVendredi 6 marsArtbatMiss MoniqueRivoSamedi 7 marsNico MorenoNovahTrymEt des surprises locales viendront compléter la programmation !INFORMATIONS IMPORTANTES• Toute sortie du festival est définitive• Les Pass 2 jours sont individuels et non cessibles entre chaque journée.• Les billets « Early », « Regular » et « Late » donnent accès aux mêmes prestations mais diffèrent dans leur tarification :o Early = tarif préférentiel réservé aux premiers acheteurs (quota limité).o Regular = tarif standard après épuisement des Earlyso Late = Derniers billets disponibles (tarif dernière chance)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13