Post Christmas Songbook Bash Franck Amsallem, Sylvain Beuf & Hetty Kate JASS CLUB PARIS Paris

Porté par l’esprit chaleureux des fêtes et la douceur d’un jazz intemporel, ce concert réunit cinq artistes complices autour d’un répertoire emblématique.

Une soirée de décembre qui s’écoute comme on ouvre une lettre attendue : simple, délicate… Une parenthèse musicale où Noël se devine sans jamais s’imposer !

Hetty Kate / voix

Sylvain Beuf / saxophone

Franck Amsallem / piano

Philippe Aerts / contrebasse

Jeff Boudreaux / batterie

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Franck Amsallem invite Hetty Kate & Sylvain Beuf pour former un quintet qui revisite pour Noêl l’American Songbook avec finesse !

Le jeudi 25 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

De 20 à 24 euros.

Tout public.

