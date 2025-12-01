Post Christmas Songbook Bash Franck Amsallem, Sylvain Beuf & Hetty Kate JASS CLUB PARIS Paris
Post Christmas Songbook Bash Franck Amsallem, Sylvain Beuf & Hetty Kate JASS CLUB PARIS Paris jeudi 25 décembre 2025.
Porté par l’esprit chaleureux des fêtes et la douceur d’un jazz intemporel, ce concert réunit cinq artistes complices autour d’un répertoire emblématique.
Une soirée de décembre qui s’écoute comme on ouvre une lettre attendue : simple, délicate… Une parenthèse musicale où Noël se devine sans jamais s’imposer !
Hetty Kate / voix
Sylvain Beuf / saxophone
Franck Amsallem / piano
Philippe Aerts / contrebasse
Jeff Boudreaux / batterie
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Franck Amsallem invite Hetty Kate & Sylvain Beuf pour former un quintet qui revisite pour Noêl l’American Songbook avec finesse !
Le jeudi 25 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
payant
De 20 à 24 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-25T22:30:00+01:00
fin : 2025-12-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-25T21:30:00+02:00_2025-12-25T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/