POST Essaion de Paris Paris

POST Début : 2026-04-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Comédie musicale d’un présent procheUne satire musicale et décalée de nos vies hyperconnectées, entre émotions brutes et absurdité numérique.POST! est une comédie musicale en trois histoires, où l’humour grinçant flirte avec l’absurde. D’une appli de rencontre anonyme à un smartphone en burn-out, en passant par une I.A. qui crée des papas : une farce numérique où l’humain bugue, la machine s’émeut, et nos relations passent en mode avion. Théâtre musicalDurée : 90 mnLivret et mise en scène : Victor BourigaultMusique et paroles : Alex TodoDistribution : Axel Beros, Laure-Marie Harant, Stanislas de Lachapelle, Maud Saint-JeanCréation lumière : Charlotte MoussiéChorégraphies : Ellie Van Gele, Maud Saint-JeanAssistant mise en scène : Pierre-Antoine SuarezPRESSE:Ce spectacle original, drôle, vif et plein de malice ne s’explique pas, il faut le découvrir. Post ! devrait devenir culte dans le paysage du musical. REGARD EN COULISSEUne performance décalée qui donne envie de se reconnecter à la réalité et de s’éloigner du monde numérique. LE BONBON TTTT – Rarement le projet d’une jeune compagnie nous a autant emballée. Un humour percutant, une partition tourbillonnante, les interprètes sont impeccables, la mise en scène brillante, bravo ! Télérama Une comédie musicale allègrement mise en scène par Victor Bourigault. Accompagnés au piano par Alex Todo, qui a composé et écrit les chansons, les quatre comédiens et comédiennes sont connectés au talent. Le Canard Enchaîné

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75