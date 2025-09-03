POST MALONE – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

POST MALONE – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre mercredi 3 septembre 2025.

POST MALONE Début : 2025-09-03 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : POST MALONEL’icône mondiale Post Malone débarque en France pour une date unique à l’occasion de son BIG ASS World Tour, le 3 septembre 2025 à Paris La Défense Arena ! Après avoir enflammé l’Amérique du Nord, l’artiste aux 9 disques de diamant et aux multiples nominations aux GRAMMY® Awards s’attaque aux plus grandes scènes européennes avec un show spectaculaire et inédit.Limite de 6 places par commande

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92