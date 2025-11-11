Post Scriptum Route de la Chapelle Rouville

Post Scriptum

Route de la Chapelle Chapelle de Bielleville Rouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Post scriptum est un spectacle en hommage aux poilus de la grande guerre, écrite sous forme de pièce de théâtre. Celle-ci retrace l’histoire de huit poilus durant la 1ère guerre mondiale à partir de véritables lettres retranscrites dans la pièce, sans oublier les désastres causés à l’arrière et l’horreur vécu par les soldats. Elle délivre un message dénonçant la guerre et la haine.

Présenté par la Compagnie de l’Ephémère avec le soutien de la commune de Rouville.

Nombre de places limité. Pensez à réserver! .

Route de la Chapelle Chapelle de Bielleville Rouville 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 04 20 00

English : Post Scriptum

