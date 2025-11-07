Poste restante, escales sur la ligne Rue de l’Estérel Le Mans
Poste restante, escales sur la ligne
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-20
Grâce à cette installation immersive, en cheminant le long de miniatures architecturales et en vous laissant bercer par des récits pleins d’hélices et de biplans, vous pourrez toucher du doigt (mais du doigt seulement, car les maquettes sont fragiles) la grande aventure de l’Aéropostale. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
