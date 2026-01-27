Pot au feu géant vente sur place ou à emporter

Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 08:30:00

fin : 2026-02-14 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14

30 ans du Pot au feu géant

Chaque année depuis 1996, la Ville de Tours et les Restos du Cœur, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, proposent aux Tourangelles et Tourangeaux de déguster l’un des mets les plus emblématiques et populaires de la cuisine française Le Pot au Feu

30 ans du Pot au feu géant

Chaque année depuis 1996, la Ville de Tours et les Restos du Cœur, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, proposent aux Tourangelles et Tourangeaux de déguster l’un des mets les plus emblématiques et populaires de la cuisine française Le Pot au Feu. Des saveurs d’agrumes sublimeront la recette du Chef Christophe HAY doublement étoilé et étoile verte.

Le tout, en faisant une action solidaire l’ensemble des recettes sera reversé aux Restos du Cœur.

Vente à emporter sur les marchés Beaujardin Coty Fontaines Halles. 6 .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 88 05 40 commerce@ville-tours.fr

English :

For the 29th Pot au Feu Géant, the banquet returns to the Halles district. Takeaway portions will be on sale at the Halles, Coty, Beaujardin and Fontaines markets. The aim is to beat the 2022 record of 28,680 euros raised!

