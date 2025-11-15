Pot au feu Saint-Front
Pot au feu Saint-Front samedi 15 novembre 2025.
Pot au feu
Salle des fêtes Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
8 € pour les enfants (- de 12 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Pot au feu, organisé par le comité des fêtes
Entrée pot au feu fromage dessert
Sur réservation Au petit baz’ar.
Salle des fêtes Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06
English :
Pot au feu, organized by the Comité des fêtes
Entrée pot au feu cheese dessert
By reservation Au petit baz’ar.
German :
Pot au feu, organisiert vom Festkomitee
Vorspeise Feuertopf Käse Dessert
Mit Reservierung Au petit baz’ar.
Italiano :
Pot au feu, organizzato dal Comité des fêtes
Antipasto stufato formaggio dessert
Su prenotazione Au petit baz’ar.
Espanol :
Pot au feu, organizado por el Comité des fêtes
Entrante guiso queso postre
Con reserva Au petit baz’ar.
