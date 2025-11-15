Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pot au feu Saint-Front

Pot au feu Saint-Front samedi 15 novembre 2025.

Pot au feu

Salle des fêtes Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

8 € pour les enfants (- de 12 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Pot au feu, organisé par le comité des fêtes
Entrée pot au feu fromage dessert
Sur réservation Au petit baz’ar.
  .

Salle des fêtes Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06 

English :

Pot au feu, organized by the Comité des fêtes
Entrée pot au feu cheese dessert
By reservation Au petit baz’ar.

German :

Pot au feu, organisiert vom Festkomitee
Vorspeise Feuertopf Käse Dessert
Mit Reservierung Au petit baz’ar.

Italiano :

Pot au feu, organizzato dal Comité des fêtes
Antipasto stufato formaggio dessert
Su prenotazione Au petit baz’ar.

Espanol :

Pot au feu, organizado por el Comité des fêtes
Entrante guiso queso postre
Con reserva Au petit baz’ar.

L’événement Pot au feu Saint-Front a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal