Pot au feu Saint-Front

Pot au feu

Salle des fêtes Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

8 € pour les enfants (- de 12 ans)

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Pot au feu, organisé par le comité des fêtes

Entrée pot au feu fromage dessert

Sur réservation Au petit baz’ar.

Salle des fêtes Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06

English :

Pot au feu, organized by the Comité des fêtes

Entrée pot au feu cheese dessert

By reservation Au petit baz’ar.

German :

Pot au feu, organisiert vom Festkomitee

Vorspeise Feuertopf Käse Dessert

Mit Reservierung Au petit baz’ar.

Italiano :

Pot au feu, organizzato dal Comité des fêtes

Antipasto stufato formaggio dessert

Su prenotazione Au petit baz’ar.

Espanol :

Pot au feu, organizado por el Comité des fêtes

Entrante guiso queso postre

Con reserva Au petit baz’ar.

