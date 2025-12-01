Pot d’accueil à La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Pot d’accueil à La Mongie

LA MONGIE Devant l’Office du Tourisme Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Chaque dimanche de la saison estivale. Notre Office vous accueille de 17h à 18h afin de rencontrer les prestataires d’activités locaux et déguster des produits made in chez nous ! Une belle occasion pour faire le plein de bons plans pour vos vacances à La Mongie.

17h Prise de parole sur le territoire par l’équipe de l’office du tourisme.

17h15 Présentation des acteurs locaux et prestataires d’activités touristique.

17h30 Pot d’accueil avec les produits locaux. .

LA MONGIE Devant l’Office du Tourisme Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr

English :

Every Sunday during the summer season. Our Office welcomes you from 5pm to 6pm to meet local activity providers and taste local products! It’s the perfect opportunity to stock up on great ideas for your vacation in La Mongie.

German :

Jeden Sonntag in der Sommersaison. Unser Büro empfängt Sie von 17 bis 18 Uhr, um lokale Anbieter von Aktivitäten zu treffen und Produkte made in home zu probieren! Eine gute Gelegenheit, um sich mit guten Tipps für Ihren Urlaub in La Mongie einzudecken.

Italiano :

Ogni domenica durante la stagione estiva. Il nostro ufficio vi accoglie dalle 17.00 alle 18.00 per incontrare i fornitori di attività locali e degustare i prodotti locali! È un’ottima occasione per fare scorta di idee per le vostre vacanze a La Mongie.

Espanol :

Todos los domingos durante la temporada de verano. Nuestra Oficina le da la bienvenida de 17:00 a 18:00 para que conozca a los proveedores de actividades locales y deguste los productos locales Es una gran oportunidad para abastecerse de grandes ideas para sus vacaciones en La Mongie.

