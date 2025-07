Pot d’accueil à l’office de tourisme Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Pot d’accueil à l’office de tourisme

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-07-11

fin : 2025-09-19

2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22 2025-09-05 2025-09-19 2025-10-03

Les conseillères en séjour de l’office de tourisme vous convient à un pot d’accueil. Au programme, présentation de Jonzac, ses activités, ses bons plans. Un rafraîchissement est prévue pour les participants.

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Our tourist office advisors invite you to a welcome drink. The program includes a presentation of Jonzac, its activities and good deals. Refreshments are provided for participants.

German :

Die Reiseberaterinnen des Fremdenverkehrsamtes laden Sie zu einem Begrüßungsgetränk ein. Auf dem Programm steht die Vorstellung von Jonzac, seinen Aktivitäten und guten Tipps. Für die Teilnehmer ist eine Erfrischung vorgesehen.

Italiano :

I consulenti del nostro ufficio turistico vi invitano a un aperitivo di benvenuto. Il programma prevede una presentazione di Jonzac, delle sue attività e di buoni consigli. I partecipanti riceveranno un rinfresco.

Espanol :

Nuestros asesores de la oficina de turismo le invitan a una copa de bienvenida. El programa incluirá una presentación de Jonzac, sus actividades y buenos consejos. Se ofrecerá un refrigerio a los participantes.

