Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

dimanche 1 mars 2026.
SAINT-LARY-SOULAN Parvis de l'église Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 18:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Rencontre avec nos prestataires d’activités et présentation de la destination et des animations de la semaine.
Rdv dans la cour de la Maison du Patrimoine .
SAINT-LARY-SOULAN Parvis de l'église Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Meeting with our activity providers and presentation of the destination and the week?s activities.
