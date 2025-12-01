Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre Office de Tourisme Gavarnie-Gèdre

Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre

Office de Tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

C’est l’occasion pour vous de rencontrer les professionnels de l’Office de Tourisme, les CRS Secours en Montagne, le Parc National des Pyrénées, l’ESF, le Bureau des Guides de Gavarnie-Gèdre, Yvan accompagnateur en montagne et la station de ski de Gavarnie-Gèdre.

Ils vous présenteront les activités, les animations et les offres de la semaine tout ça en dégustant une spécialité locale dans une ambiance conviviale !

Vente de forfaits avec la station de ski de Gavarnie-Gèdre. .

Office de Tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

English :

This is your chance to meet the professionals from the Tourist Office, the CRS Mountain Rescue Service, the Pyrenees National Park, the ESF, the Gavarnie-Gèdre Guides Office, Yvan the mountain guide and the Gavarnie-Gèdre ski resort.

German :

Hier haben Sie die Gelegenheit, die Fachleute des Fremdenverkehrsamts, der CRS Secours en Montagne, des Nationalparks der Pyrenäen, der ESF, des Bureau des Guides de Gavarnie-Gèdre, Yvan als Bergbegleiter und des Skigebiets Gavarnie-Gèdre kennen zu lernen.

Italiano :

È l’occasione per incontrare i professionisti dell’Ufficio del Turismo, del Soccorso Alpino CRS, del Parco Nazionale dei Pirenei, del FSE, dell’Ufficio Guide di Gavarnie-Gèdre, della guida alpina Yvan e della stazione sciistica di Gavarnie-Gèdre.

Espanol :

Esta es su oportunidad de conocer a los profesionales de la Oficina de Turismo, el Servicio de Rescate en Montaña CRS, el Parque Nacional de los Pirineos, el FSE, la Oficina de Guías de Gavarnie-Gèdre, Yvan el guía de montaña y la estación de esquí de Gavarnie-Gèdre.

L’événement Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65