Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre Office de Tourisme Gavarnie-Gèdre

Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre

Office de Tourisme GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-07

Tous les samedis, c’est l’occasion pour vous de rencontrer les professionnels de l’Office de Tourisme, les CRS Secours en Montagne, le Parc National des Pyrénées, l’ESF, le Bureau des Guides de Gavarnie-Gèdre, Yvan accompagnateur en montagne et la station de ski de Gavarnie-Gèdre.

Ils vous présenteront les activités, les animations et les offres de la semaine tout ça en dégustant une spécialité locale dans une ambiance conviviale !

Vente de forfaits avec la station de ski de Gavarnie-Gèdre. .

English :

Every Saturday, you’ll have the chance to meet professionals from the Tourist Office, the CRS Mountain Rescue Service, the Pyrenees National Park, the ESF, the Gavarnie-Gèdre Guide Bureau, Yvan the mountain guide and the Gavarnie-Gèdre ski resort.

German :

Jeden Samstag haben Sie die Gelegenheit, die Fachleute des Fremdenverkehrsamts, der CRS Secours en Montagne, des Nationalparks der Pyrenäen, der ESF, des Bureau des Guides de Gavarnie-Gèdre, Yvan als Bergbegleiter und des Skigebiets Gavarnie-Gèdre kennenzulernen.

Italiano :

Ogni sabato, questa è l’occasione per incontrare i professionisti dell’Ufficio del Turismo, del Soccorso Alpino CRS, del Parco Nazionale dei Pirenei, del FSE, dell’Ufficio Guide di Gavarnie-Gèdre, della guida alpina Yvan e della stazione sciistica di Gavarnie-Gèdre.

Espanol :

Todos los sábados, podrá reunirse con profesionales de la Oficina de Turismo, el Servicio de Rescate en Montaña CRS, el Parque Nacional de los Pirineos, el FSE, la Oficina de Guías de Gavarnie-Gèdre, el guía de montaña Yvan y la estación de esquí de Gavarnie-Gèdre.

