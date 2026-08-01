Informations pratiques

Doussard

Pot d’accueil de l’Office de tourisme

route de la Plage Doussard Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Participez au pot d’accueil de l’Office de Tourisme ! Rencontrez nos partenaires, découvrez les activités et bonnes adresses du territoire, échangez dans une ambiance conviviale et tentez votre chance lors du tirage au sort avec de nombreux lots à gagner.

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route de la Plage Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 60 24 accueil@sources-lac-annecy.com

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English :

Join us for the Tourist Office’s welcome reception! Meet our partners, discover local activities and top spots, chat with others in a friendly atmosphere, and try your luck in the raffle with plenty of prizes to be won.

L’événement Pot d’accueil de l’Office de tourisme Doussard a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy