Pot d’accueil des estivants Place Charles de Gaulle Pleyben
Pot d’accueil des estivants Place Charles de Gaulle Pleyben mardi 4 août 2026.
Pleyben
Pot d’accueil des estivants
Place Charles de Gaulle Devant le bureau de l’office de tourisme Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit .
Place Charles de Gaulle Devant le bureau de l’office de tourisme Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pot d’accueil des estivants
L’événement Pot d’accueil des estivants Pleyben a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Pleyben (Finistère)
- Rencontre Un toast avec Jules Verne Bibliothèque Pleyben 19 mai 2026
- Troc de plantes Bibliothèque Pleyben 23 mai 2026
- Représentations théâtre des élèves de la Compagnie Anime Tes Rêves Pleyben 24 mai 2026
- La MFR en fête MFR/CFA DE PLEYBEN Pleyben 29 mai 2026
- Saison Culturelle Exposition « Chronologie de la science-fiction » Bibliothèque Pleyben 3 juin 2026