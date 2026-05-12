Pot d’accueil des estivants Place Charles de Gaulle Pleyben

Pleyben

Pot d’accueil des estivants

Place Charles de Gaulle Devant le bureau de l’office de tourisme Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !

Ouvert à tous Gratuit .

Place Charles de Gaulle Devant le bureau de l’office de tourisme Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37

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English : Pot d’accueil des estivants

L’événement Pot d’accueil des estivants Pleyben a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE