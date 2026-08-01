Informations pratiques

Ploéven

Pot d’accueil des estivants

11 Ty Anquer Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent… Venez nombreux !

Ouvert à tous Gratuit .

11 Ty Anquer Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pot d’accueil des estivants Ploéven a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE