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AGENDA · Ploéven

Pot d’accueil des estivants Ploéven

jeudi 6 août 2026 · Ploéven

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
11 Ty Anquer
Ville
29550 Ploéven
Département
Finistère
Tarif

Ploéven

Pot d’accueil des estivants

11 Ty Anquer Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent… Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit   .

11 Ty Anquer Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37 

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English :

L’événement Pot d’accueil des estivants Ploéven a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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