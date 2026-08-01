Pot d’accueil des estivants Ploéven
jeudi 6 août 2026 · Ploéven
Informations pratiques
Ploéven
Pot d’accueil des estivants
11 Ty Anquer Ploéven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent… Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit .
11 Ty Anquer Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
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English :
L’événement Pot d’accueil des estivants Ploéven a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE