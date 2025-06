Pot d’accueil des vacanciers au Ménil – « Salle Familiale » Le Ménil 7 juillet 2025 18:30

Vosges

Pot d’accueil des vacanciers au Ménil « Salle Familiale » 8 Rue du Général de Gaulle Le Ménil Vosges

Début : Lundi Lundi 2025-07-07 18:30:00

fin : 2025-08-25

Bienvenue au Ménil ! Rendez-vous au pot d’accueil pour découvrir les activités et les visites à faire pendant les vacances. Verre de l’amitié. Tombola gratuite.Tout public

« Salle Familiale » 8 Rue du Général de Gaulle

Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 3 56 11 00 90 info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com

English :

Welcome to Menil! Meet at the welcome drink to discover the activities and visits to do during the vacations. Drink of friendship. Free raffle.

German :

Willkommen in Le Ménil! Treffen Sie sich zum Begrüßungsumtrunk, um zu erfahren, welche Aktivitäten und Besichtigungen Sie während der Ferien unternehmen können. Glas der Freundschaft. Kostenlose Tombola.

Italiano :

Benvenuti a Ménil! Venite all’aperitivo di benvenuto per scoprire le attività e le visite da fare durante le vacanze. Bevanda dell’amicizia. Lotteria gratuita.

Espanol :

¡Bienvenido a Ménil! Acércate a la copa de bienvenida para descubrir las actividades y visitas a realizar durante las vacaciones. Bebida de la amistad. Sorteo gratuito.

