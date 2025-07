Pot d’accueil des vacanciers au Thillot Camping municipal du Clos de Chaume Le Thillot

Pot d’accueil des vacanciers au Thillot Camping municipal du Clos de Chaume Le Thillot lundi 14 juillet 2025.

Pot d’accueil des vacanciers au Thillot

Camping municipal du Clos de Chaume 36 Rue de la Chaume Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-07-14

Pot d’accueil des vacanciers organisé par la ville du Thillot au camping municipal du Clos de Chaume.Tout public

0 .

Camping municipal du Clos de Chaume 36 Rue de la Chaume Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 30 23 50 05 mairie.thillot@lethillot88.fr

English :

Welcome drink for holidaymakers organised by the town of Le Thillot at the Clos de Chaume municipal campsite.

German :

Von der Stadt Le Thillot organisierter Umtrunk zur Begrüßung der Urlauber auf dem städtischen Campingplatz Clos de Chaume.

Italiano :

Aperitivo di benvenuto per i vacanzieri organizzato dalla città di Le Thillot presso il campeggio comunale Clos de Chaume.

Espanol :

Copa de bienvenida para los veraneantes organizada por la ciudad de Le Thillot en el camping municipal Clos de Chaume.

L’événement Pot d’accueil des vacanciers au Thillot Le Thillot a été mis à jour le 2025-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES