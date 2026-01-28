Pot d’accueil des vacanciers Salle Familiale Le Ménil
Pot d’accueil des vacanciers Salle Familiale Le Ménil lundi 9 février 2026.
Pot d’accueil des vacanciers
Salle Familiale 8 Rue du Général de Gaulle Le Ménil Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-09 18:30:00
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-02-09
Bienvenue au Ménil ! Rendez-vous au pot d’accueil pour découvrir les activités et les visites à faire pendant les vacances. Verre de l’amitié. Tombola gratuite.Tout public
0 .
Salle Familiale 8 Rue du Général de Gaulle Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 3 56 11 00 90 info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to Menil! Meet at the welcome drink to discover the activities and visits to do during the vacations. Drink of friendship. Free raffle.
L’événement Pot d’accueil des vacanciers Le Ménil a été mis à jour le 2026-01-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES