Pot d’accueil des vacanciers – Saint-Maurice-sur-Moselle 21 juillet 2025 18:30

Vosges

Pot d’accueil des vacanciers Salle Multi-Activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-21 18:30:00

fin : 2025-08-18

Date(s) :

2025-07-21

Pot d’accueil organisé par l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Verre de l’amitié et tombola gratuite au programme !Tout public

0 .

Salle Multi-Activités

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 56 11 00 90 info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com

English :

Welcome drink organized by the Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Glass of friendship and free tombola on the program!

German :

Begrüßungsgetränk, das vom Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges organisiert wird. Freundschaftsgetränk und kostenlose Tombola stehen auf dem Programm!

Italiano :

Aperitivo di benvenuto organizzato dall’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges. Sono in programma un aperitivo e una tombola gratuita!

Espanol :

Copa de bienvenida organizada por la Oficina de Turismo Comunitario de los Altos Vosgos. El programa incluye una bebida y una tómbola gratuita

L’événement Pot d’accueil des vacanciers Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-06-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES