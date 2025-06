Pot d’accueil estival Munster 7 juillet 2025 11:00

Haut-Rhin

Pot d’accueil estival 1 Rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 11:00:00

fin : 2025-08-04 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Pot de bienvenue, venez rencontrer les partenaires qui vous accompagneront tout au long de votre séjour et découvrez les produits du terroir.

L’Office de Tourisme vous propose de se retrouver tous les lundis en été pour partager un moment convivial autour d’une dégustation de produits du terroir, à la rencontre des acteurs du tourisme de la Vallée de Munster. 0 .

1 Rue du Couvent

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Welcome drink, come and meet the partners who will accompany you throughout your stay and discover the local products.

German :

Willkommensdrink, lernen Sie die Partner kennen, die Sie während Ihres Aufenthalts begleiten werden, und entdecken Sie die Produkte der Region.

Italiano :

Venite a conoscere i partner che vi accompagneranno durante il vostro soggiorno e scoprite i prodotti locali.

Espanol :

Venga a conocer a los socios que le acompañarán durante toda su estancia y descubra los productos locales.

L’événement Pot d’accueil estival Munster a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Munster