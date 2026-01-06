Pot d’accueil et concert de Djelicious Place du cinéma Barèges

Pot d’accueil et concert de Djelicious

Venez réservez vos cours de ski, vos sorties en raquettes, descente Fat Bike… Et rencontrer les professionnels de la montagne en dégustant un vin chaud ou un jus de fruit offert par la mairie de Barèges.

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Come and book your ski lessons, snowshoe outings, Fat Bike descents? And meet mountain professionals while enjoying mulled wine or fruit juice courtesy of Barèges town council.

L’événement Pot d’accueil et concert de Djelicious Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65