Pot d’accueil et concert du groupe Dumble Doors Place du cinéma Barèges

Pot d’accueil et concert du groupe Dumble Doors

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

2025-12-20 17:30:00 - 19:00:00

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez réservez vos cours de ski, vos sorties en raquettes, descente Fat Bike… Et rencontrer les professionnels de la Montagne en dégustant un vin chaud ou un jus de fruit offert par le Père Noël de Barèges.

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Come and book your ski lessons, snowshoe outings, Fat Bike descents? And meet mountain professionals while enjoying a glass of mulled wine or fruit juice courtesy of Barèges Santa Claus.

German :

Buchen Sie Ihre Skikurse, Schneeschuhwanderungen, Fat Bike-Abfahrten usw.! Und treffen Sie die Profis der Bergwelt bei einem Glühwein oder Fruchtsaft, der vom Weihnachtsmann von Barèges angeboten wird.

Italiano :

Venite a prenotare le vostre lezioni di sci, le uscite con le racchette da neve, le discese in Fat Bike? E incontrate i professionisti della montagna gustando un vin brulé o un succo di frutta offerto da Babbo Natale Barèges.

Espanol :

Venga a reservar sus clases de esquí, salidas con raquetas de nieve, descensos en Fat Bike? Y conozca a los profesionales de la montaña mientras disfruta de un vino caliente o un zumo de frutas cortesía de Papá Noel de Barèges.

