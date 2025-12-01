Pot d’accueil et concert du groupe Feu’D Camp Place du cinéma Barèges

Pot d’accueil et concert du groupe Feu’D Camp

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Venez réservez vos cours de ski, vos sorties en raquettes, descente Fat Bike… Et rencontrer les professionnels de la Montagne en dégustant un vin chaud ou un jus de fruit offert par la mairie de Barèges.

65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Come and book your ski lessons, snowshoe outings, Fat Bike descents? And meet mountain professionals while enjoying a mulled wine or fruit juice courtesy of Barèges town council.

German :

Buchen Sie Ihre Skikurse, Schneeschuhwanderungen, Fat Bike-Abfahrten usw.! Bei einem Glühwein oder Fruchtsaft, der von der Gemeinde Barèges gestiftet wurde, können Sie die Fachleute aus der Bergwelt kennen lernen.

Italiano :

Venite a prenotare le vostre lezioni di sci, le uscite con le racchette da neve, le discese in Fat Bike? E incontrate i professionisti della montagna gustando un vin brulé o un succo di frutta offerto dal Comune di Barèges.

Espanol :

Venga a reservar sus clases de esquí, salidas con raquetas de nieve, descensos en Fat Bike? Y conozca a los profesionales de la montaña mientras disfruta de un vino caliente o un zumo de frutas cortesía del Ayuntamiento de Barèges.

