Pot d’accueil Gourette Parvis Maison de Gourette Eaux-Bonnes

Pot d’accueil Gourette

Parvis Maison de Gourette D918 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Présentation des animations par le service animation communal et des activités par les prestataires professionnels. RDV sur le parvis devant la Maison de Gourette. Pensez à venir avec votre verre (vente écocup 1€ à la boutique bureau d’info touristique dans la maison de Gourette). .

Parvis Maison de Gourette D918 Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gourette@valleedossau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pot d’accueil Gourette

L’événement Pot d’accueil Gourette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées