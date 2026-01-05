Pot d’accueil Gourette Parvis Maison de Gourette Eaux-Bonnes
Pot d’accueil Gourette Parvis Maison de Gourette Eaux-Bonnes dimanche 8 février 2026.
Pot d’accueil Gourette
Parvis Maison de Gourette D918 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Présentation des animations par le service animation communal et des activités par les prestataires professionnels. RDV sur le parvis devant la Maison de Gourette. Pensez à venir avec votre verre (vente écocup 1€ à la boutique du bureau d’info touristique dans la maison de Gourette). .
Parvis Maison de Gourette D918 Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gourette@valleedossau.com
