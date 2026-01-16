Pot d’accueil les dimanches PIAU ENGALY Aragnouet

Pot d’accueil les dimanches

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Les dimanches des vacances scolaires Pot d’Accueil offert par la station, nos sympathiques animateurs vous invitent à partager un bon moment pour fêter votre arrivée!

Pot d’accueil de bienvenue pour tous les vacanciers, rendez-vous centre station près de l’Office de Tourisme à 17h00.

Un moment de partage durant lequel notre fantastique équipe d’animateurs présentera les animations et activités que tout un chacun pourra réaliser durant son séjour aux sports d’hiver. Ceci autour d’un verre en dégustant des friandises salées! .

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

On Sundays during the school vacations, our friendly entertainers invite you to share a welcome drink to celebrate your arrival!

